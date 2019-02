Goggia gewinnt Chaos-Abfahrt in Crans-Montana

Kira Weidle vom SC Starnberg steigerte sich zwar im Vergleich zu den Trainingsfahrten erheblich, verbuchte mit Rang 14 in der Schweiz aber ihr schlechtestes Abfahrts-Ergebnis in dieser Weltcup-Saison. Patrizia Dorsch vom SC Schellenberg konnte mit Platz 28 zufrieden sein, Michaela Wenig aus Lenggries bekam als 31. dagegen keine Punkte und muss um die Qualifikation fürs Weltcup-Finale in Andorra bangen.

Immer wieder Unterbrechungen

Joana Hählen aus der Schweiz und Nicole Schmidhofer aus Österreich belegten die Plätze zwei und drei. Wegen massiver Probleme bei der Zeitnahme und Stürzen unter anderem von Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien war das Rennen immer wieder lange unterbrochen.