Görges wiederholt Vorjahressieg beim Tennis-Turnier in Auckland

"Das bedeutet mir eine Menge. Ich habe meine Erfahrung genutzt. Das ist einer der besten Momente bisher", sagte Görges nach dem Finalsieg gegen die erst 18-Jährige.

Für die Weltranglisten-14. war der Erfolg nach 1:45 Stunden gegen die Qualifikantin der siebte Einzeltriumph auf der WTA-Tour. Es war allerdings ein hart erkämpfter Erfolg: 2:6 und 4:5 lag Deutschlands Nummer zwei im Endspiel bereits zurück, kämpfte sich dann gegen die krasse Außenseiterin zurück ins Match und gewann den zweiten Durchgang. "Sie hat wunderbares Tennis gespielt", kommentierte Görges die Leistung ihrer Konkurrentin. Allerdings hatte die Kanadierin, vor dem Turnier Nummer 152 der Welt, im Entscheidungssatz nichts mehr zuzusetzen. Auf dem Weg aus der Qualifikation ins Endspiel hatte Andreescu unter anderem Venus Williams und die Vorjahresfinalistin und topgesetzte Caroline Wozniacki besiegt.

Starke Form vor den Australian Open

Mit dem Sieg im Gepäck reist Görges mit viel Selbstvertrauen zu den am 14. Januar beginnenden Australien Open. In Melbourne war sie letztes Jahr bereits in der zweiten Runde nach einem 4:6, 3:6 gegen die Französin Alize Cornet ausgeschieden. Dass sie auch bei einem Grand-Slam-Turnier weit kommen kann, hat Görges bereits im vergangenen Jahr gezeigt. In Wimbledon verlor sie erst im Halbfinale gegen Serena Williams.