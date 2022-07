Gnabry soll nun doch beim FC Bayern verlängern

Es kommt wieder Bewegung in die Vertragsverhandlungen von Serge Gnabry beim FC Bayern München. Wie der "kicker" berichtet, seien beide Parteien zuversichtlich, sich in Kürze auf eine Verlängerung des Vertrags um vier oder fünf Jahre zu einigen. Der 26-Jährige sei prinzipiell mit dem Angebot der Münchner zufrieden, es gehe noch um Details. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim deutschen Rekordmeister läuft nach der kommenden Saison aus.

Salihamdizic möchte Gnabry an die Bayern binden

Zuletzt hatte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt, dass der Club Gnabry "unbedingt behalten" wolle. "Wir haben ihm, glaube ich, auch die nötige Wertschätzung gezeigt. Ich hoffe, dass er sich für den FC Bayern entscheidet", sagte Salihamidzic dem TV-Sender Sky Ende Juni.

Sollte Gnabry das Angebot zur Verlängerung nicht annehmen, gilt der Flügelspieler als Verkaufskandidat. Andernfalls könnte er die Münchner im Sommer 2023 ablösefrei verlassen. Zuletzt hatte der FC Chelsea Medienberichten zufolge Interesse an Gnabry gezeigt.

Gnabry hat Training wieder aufgenommen

Gnabry hatte in der vergangenen Woche wie unter anderem auch Star-Neuzugang Sadio Mané das Training bei den Bayern nach der Sommerpause aufgenommen. Am Samstag präsentieren sich die Bayern-Stars ihren Fans in der Allianz Arena, danach geht es zu einem einwöchigen Trip in die USA.