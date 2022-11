Gnabry mit Dreierpack: Bayern schlägt Bremen deutlich

Die Bayern begannen vom Anstoß weg druckvoll und gingen bereits in der sechsten Spielminute durch Jamal Musiala in Führung - sein neuntes Saisontor. Doch die Führung hielt nicht lange. Fünf Minuten später glich der Aufsteiger durch Anthony Jung aus (11.). Nach einer Viertel Stunde zeigte Schiedsrichter Robert Schröder nach Videobeweis auf den Punkt. Bremens Verteidiger Amos Pieper hatte Serge Gnabry im Strafraum zu Fall gebracht. Eric Maxim Choupo-Moting trat an, scheiterte aber an Pavlenka (16.). Ein Höhepunkt jagte den nächsten in der Münchner Arena.

Serge Gnabry schlenzte den Ball links im Strafraum in die lange Ecke zur erneuten Führung (22.). In der selben Taktzahl ging es weiter. Wieder nur fünf Minuten später musste Pavlenka erneut hinter sich greifen. Goretzka taucht vor dem Bremer Schlussmann auf, umkurvte diesen und schob zum 3:1 ein. Die Bremer wurden für ihre offensive Herangehensweise gnadenlos bestraft und offenbarten weitere Lücken in der Defensive. Wieerum nur zwei Minuten später waren Gnabry und Sané frei durch und erzielten im Zusammenspiel das vierte Tor der Bayern (28.). Fünf Tore in 28 Minuten, die Zuschauer in der Münchner Arena kamen auf ihre Kosten.