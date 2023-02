Glückliches 1:0 für den 1. FC Nürnberg beim Hecking-Debüt

Es war ein chancenarmes Spiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Sandhausen. In der ersten Partie nach der Entlassung von Markus Weinzierl, konnte sich der Club mit einem 1:0 gegen den Tabellenletzten aber ein gutes Stück von den Abstiegsplätzen absetzen.

Schneegestöber kurz nach Anpfiff

Kurz nach Beginn der Partie begann es zu schneien. Aber beide Teams nahmen die schwierigen Bedingungen an und starteten kämpferisch ins Spiel. Gute Torchancen gab es allerdings kaum. Sandhausen hatte nach der ersten halben Stunde knapp 70 Prozent Ballbesitz und der FCN hatte Probleme wirklich ins Spiel zu kommen. Den ersten Nürnberger Torschuss gab Jan Gyamerah kurz vor der Pause ab. Der Abschluss war aber ungefährlich für den Sandhausener Keeper Patrick Drewes.

Elfmeter entscheidet schwaches Fußballspiel

Die zweite Halbzeit gestaltete sich bei immer stärker werdenden Schneefällen als noch chancenärmer, als die erste Hälfte. Wenn eine Mannschaft mal gefährlich vors Tor kam, war es eher der SV Sandhausen. Kurz vor dem Ende schickte dann Erik Shuranov den Nürnberger Angreifer Kwadwo Duah steil. Der gewann das Laufduell gegen Sandhausen-Verteidiger Aleksandr Zhirov und kam im Strafraum zu Fall - Elfmeter für den Club. Der Gefoulte trat selbst an und machte in der 86. Minute das einzige Tor der Partie. Kurz darauf traf Duah sogar nochmal, stand dabei aber knapp im Abseits. am Ende kam Sandhausen nicht mehr gefährlich vors Tor und Nürnberg brachte das 1:0 über die Zeit.