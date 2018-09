Glück, Luthe und ein Patzer von Neuer

Ausgerechnet zur Wiesn-Zeit knöpft der FC Augsburg dem FC Bayern in der Bundesliga die ersten Punkte ab. Das hart erkämpfte 1:1 hielt der bisherige Ersatztorhüter Andreas Luthe fest in seinen Fanghänden. Der 31-jährige ersetzte den zuletzt in zwei Partien patzenden Fabian Giefer und bei seinem Saisondebüt in der Bundesliga viel Sicherheit aus. Den Fehler leistete sich sein Gegenüber. Bayern-Torhüter Manuel Neuer verschätze sich bei einer Ecke, kam im Fünfmeterraum nicht richtig an den Ball und Felix Götze nutzte den Patzer für sein erstes Bundesligator.

Ersatzkeeper Luthe bekommt Stammplatz im FCA-Tor

Nach einer Muskelverletzung hatte Luthe gerade zwei Tage wieder trainiert, zeigte dann aber keine Schwäche. Beim Gegentreffer durch Arjen Robben war Luthe chancenlos. "War sehr ordentlich, für das dass er das fast aus der kalten Hose gemacht hat", lobte der Trainer. Vor fast zwei Jahren, als sich der damalige Stammkeeper Marvin Hitz verletzt hatte, war Luthe auch schon gegen Hoffenheim und Dortmund der Rückhalt im Tor. Doch ansonsten ist der gebürtige Rheinländer, der seit 2016 in Augsburg unter Vertrag steht, der Mann auf der Bank. Jetzt bekommt er seine Chance.

"Luthe bleibt jetzt erstmal im Tor. Er hat seine Chance genauso verdient wie Fabian Giefer am Anfang der Saison." Manuel Baum

Von zwei Torhütern auf Augenhöhe hatte Baum vor dem Saisonstart gesprochen. Trotzdem fiel es ihm schwer den Keeper zu wechseln. Erst am Spieltag informierte er Giefer und Luthe über den Wechsel. "Fabi hat es sehr, sehr professionell aufgenommen", lobte Baum. Giefer versteht, dass er künftig auf der Bank sitzen wird.