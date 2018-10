Gleitschirmsport: Verkehr ohne Schilder und Ampeln

Maya ist schon ein bisschen aufgeregt. Die Neunjährige macht heute ihren ersten Tandemflug mit Tandempilot Markus Milz am Bolsterlanger Horn im Allgäu . Viel früher wäre es für sie auch nicht gegangen. Zwar gibt es vom Alter keine Beschränkung, so Milz, aber das Körpergewicht ist wichtig. 25 Kilo sollte der Fluggast schon mindestens auf die Waage bringen.

Pilot muss Wetterlage richtig einschätzen können

Glücklicherweise ist es heute recht windstill. Bei Fön zum Beispiel würde es zu starke Böen geben und der Schirm könnte zusammenfallen. So kommt es schon mal vor, dass trotz Sonnenschein die Wetterlage für das Gleitschirmfliegen nicht geeignet ist. Das muss der Pilot erkennen - die Entscheidung zu starten oder nicht liegt bei ihm.

Und wenn man dann einmal sagt, wenn Wind und Wetter nicht so passen, ne, ich verzichte heute und laufe wieder runter oder fahre mit der Bahn runter - auch so etwas gehört halt dazu und muss man können bei dem Sport" , Markus Milz

Gut, dass heute alles passt, es kann losgehen. Ganz ruhig segeln die beiden davon, Maya strahlt übers ganze Gesicht. Von unten beobachtet die Flugschülerin Anja Eberhard den Tandemschirm. Auch viele weitere Flugschüler fliegen gerade den Berghang hinunter. Wer wem ausweicht, bleibt nicht dem Zufall überlassen. Denn ganz so grenzenlos ist die Freiheit natürlich nicht.

"Man sollte es nicht glauben, es gibt tatsächlich Verkehrsregeln und deswegen haben wir auch Theorieunterricht gehabt - jede Menge Luftrecht. Es gibt sogar in der Luft rechts vor links. Gut, ich sage mal, wenn man unterschiedliche Höhen hat, dann fliegt man auch übereinander weg - das ist kein Problem. Aber so auf gleicher Höhe hat der, der von rechts kommt Vorfahrt." Anja Eberhard

Vorflug könnte man auch sagen. Richtung Landeplatz wird’s mit der Vorfahrt dann etwas komplizierter:

„Der, der unten ist, der befindet sich ja dann meistens im Landeanflug. Der hat natürlich Vorfahrt, es sei denn, man sieht jetzt, da kommt einer rein, dessen Schirm ist ein bisschen deformiert oder so, weil die Leinen irgendwie verhangen sind. Dann hat natürlich der Vorfahrt, weil der nicht so gut manövrieren kann. Und dann lässt man den natürlich vor - klar." Anja Eberhard

Bei guten Bedingungen lässt sich das leicht umsetzen, sagt Anja Eberhard. Vor ein paar Wochen hat sie aber mal eine Böe zu spüren bekommen. Nur gut, dass ihr Fluglehrer in dieser Situation sofort über Funk eingegriffen hat und genaue Anweisungen gab, was in der Situation zu tun ist. Das ganze ging dann auch gut aus für die Flugschülerin, aber ein unschönes Gefühl wäre es schon gewesen.

Versicherung ist Pflicht

Für den Fall, dass tatsächlich mal was schiefgeht, braucht man eine Versicherung. Jede Ausrüstung muss eine haben – egal ob sie geliehen ist oder ob es die eigene ist - so ähnlich wie die Haftpflichtversicherung beim Auto. Nur dass sie mit 50 Euro im Jahr deutlich günstiger ist. Gemessen daran, dass der Deutsche Hängegleiterverband rund 40.000 Mitglieder hat und dass an den Bergen eine Menge los ist, passiert wenig. Markus Milz führt das auf die mittlerweile bessere und sicherere Ausrüstung und die bessere Ausbildung zurück. Und Flugschülerin Anja resümiert:

"Ich finde den Sport eigentlich sogar noch relativ sicher. Bin früher auch noch Rennrad gefahren - da habe ich mir mehr getan." Anja Eberhard