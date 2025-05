FC-Bayern-Star Kimmich bringt Schüler in Bewegung

"Ich habe Kimmich die Hand geschüttelt, die wasche ich jetzt nie wieder und mein Trikot wasche ich auch nie wieder", sagt ein kleiner Junge ganz stolz. Der Hygiene hat dieser Tag vielleicht nicht so gut getan, dafür der Bewegung bei den Kindern. FC-Bayern-Star Joshua Kimmich hat zusammen mit seiner Frau Lina 100 Schülerinnen und Schüler aus München und Umgebung zu einem Sportfest geladen. Unter dem Motto von Kimmichs Stiftung "Glaub an dich" sollen Kinder zu mehr Bewegung animiert werden und auch der Veranstalter selbst muss mitmachen.

Kimmich lädt ein: Tartanbahn statt Schulbank

In neun Disziplinen kann sich der Nachwuchs an diesem sonnigen Frühlingstag im Münchner Dantestadion messen. Sportliche Leistungen stehen nicht im Vordergrund, vielmehr der Spaß an der Bewegung. Dennoch muss Kimmich im BR24Sport-Interview zugeben: "Beim Sprint sah ich alt aus. Ich habe Gas gegeben, aber ein kleiner Junge meinte, er sei 30 km/h gelaufen. Da kann er bei uns mitmachen." Dabei ist es gar nicht das Ziel, neue Talente für den FC Bayern zu finden.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen an diesem Tag die Schulbank und lästige Hausaufgaben gegen die Tartanbahn eintauschen. Das Sportfest findet schon zum zweiten Mal statt - wieder zu Ehren des verstorbenen Stabhochspringers Tim Lobinger. Er war ein Freund von Joshua Kimmich, beide kannten sich aus der Zeit bei RB Leipzig. Kimmich versucht nun, Lobingers Werte weiterzugeben und "eine Begeisterung für den Sport" vorzuleben. "Ich finde, das gelingt ganz gut, egal bei welcher Station ich jetzt war", freut sich der Kapitän der Nationalmannschaft, der selbst Vater von vier Kindern ist.

Kimmich: Geht darum, dass man sich gegenseitig unterstützt

In Leichtathletik-Disziplinen wie Weit- und Hochsprung und sieben weiteren sollen sich die Kinder ausprobieren und spielend die Vorteile von Bewegung lernen. "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, die Kinder in die Bewegung zu bringen und nicht so viel vor den Fernseher und die digitalen Geräte", sagt Lehrerin Laura Schulte, die mit ihrer 4. Klasse der Grundschule an der Fürstenrieder Straße an diesem Aktionstag teilnimmt.

Das Ende des Tages bildet ein Staffellauf. Hier lernen die Kinder Teamfähigkeit. Eine Schülerin hat das direkt erkannt: "Man kommt damit anderen näher, wenn man zusammen als Team gewinnt." Eine Botschaft, die auch Organisator Kimmich senden möchte. Es gehe darum, "dass man sich gegenseitig unterstützt, um Großes zu erreichen und auf der anderen Seite der Faktor Gesundheit, Bewegung. Das ist, glaube ich, rundum gelungen."

Die Siegerinnen und Sieger freuen sich am Ende über einen Pokal für die Klassenvitrine. Aber auch so dürften sich die Schülerinnen und Schüler noch lange an diesen besonderen Tag erinnern.