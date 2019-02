Vonn und Svindal verabschieden sich glorreich

Deutsches Team noch ohne Medaille

Viktoria Rebensburg ist im Super-G der WM in Schweden Vierte geworden und hat damit schon zum dritten Mal in der Karriere eine Medaille um einen Rang verpasst. So knapp wie dieses Mal aber erwischte es sie aber noch nie. Der Oberbayerin fehlten ganze zwei Hundertstelsekunden auf Bronze, selbst Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA war nur sieben Hundertstelsekunden schneller als die beste deutsche Alpin-Athletin.

Josef Ferstl schlug sich im WM-Super-G ebenfalls achtbar, verpasste das Podium als Sechster aber um drei Zehntelsekunden.