Glänzende Bilanz bei der Nordischen Ski-WM

"Es war sensationell für mich", freute sich Skispringer Markus Eisenbichler am Ende der WM über seine drei Goldmedaillen. Der 27-jährige Siegsdorfer ist der erfolgreichste Athlet des Deutschen Skiverbandes bei den Wettbewerben in Tirol. Im Medaillenspiegel belegte Deutschland wie schon zwei Jahre zuvor hinter den dominanten Norwegern Rang zwei. Damals hatte der DSV zwei Bronzemedaillen mehr auf dem Konto.

Skispringer und Kombinierer vorn dabei

In einer Saison, in der dies nicht unbedingt zu erwarten war, präsentierten sich vor allem die Flugkünstler und Kombinierer auf den Punkt topfit. Ohne einen einzigen Weltcup-Sieg im Gepäck war Eisenbichler nach Seefeld gereist und wurde dort zu einem der Gesichter der WM. Auch Karl Geiger zählt du den absoluten Gewinnern. Der Oberstdorfer ist zwar eher der Typ stiller Arbeiter, mit seiner Art aber kaum weniger erfolgreich als "Eisei". Jahrelang war der 26-Jährige das personifizierte Mittelmaß der DSV-Springer. In Tirol gewann er Silber im Einzel sowie Gold mit der Mannschaft und im Mixed.

Das Team mit Geiger, Eisenbichler, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth lieferte sich zum Abschluss der Schanzen-Wettbewerbe ein packendes Duell mit Österreich und jubelte am Ende ausgelassen. Zu Beginn der zweiten Seefeld-Woche hatten sich die Springerinnen bereits zu Weltmeisterinnen bei der WM-Premiere des Frauen Team-Wettkampfes gekrönt. Im Einzel gewann Althaus Silber.

Stehaufmännchen Frenzel

Bei den deutschen Fans war Kombinierer Eric Frenzel einer der meistbejubelten Sportler. "Was Eric wieder geschafft hat, ist unglaublich", betonte Bundestrainer Hermann Weinbuch. "Er war am weitesten weg, jetzt hat er drei Medaillen." Frenzel hatte die gesamte Saison Probleme gehabt, ließ sogar einen Weltcup aus, um an seinem Sprung zu arbeiten. "Es war hart, was vorher ablief", beschrieb der 30-Jährige die Zeit vor der WM, in der er auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

In Innsbruck sprang Frenzel plötzlich stark, in der Loipe trat er explosiv auf. Im Einzel- und im Teamsprint mit Fabian Rießle gewann er Gold, im Team verhalf der Sachse dem deutschen Quartett mit einer Energieleistung zur schon verloren geglaubten Silbermedaille. Weil Frenzel in Top-Form war, fielen die schwächeren Leistungen von Johannes Rydzek, der vor zwei Jahren noch Vierfach-Weltmeister geworden war, nicht so ins Gewicht.