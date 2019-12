Gladbach - FC Bayern: Der Evergreen ist wieder ein Topspiel

Günter Netzer gegen Franz Beckenbauer, Berti Vogts gegen Gerd Müller oder auch Hennes Weisweiler gegen Udo Lattek: Beim Gedanken an solch legendäre Duelle bei den immer brisanten Begegnungen zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München bekommen Fans noch heute glänzende Augen.

Viele Jahre aber lebte der Klassiker der Bundesliga-Schwergewichte aus den 1970er Jahren nur noch von der Nostalgie, doch am Samstag (15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet auf Bayern 1 live in Einblendungen) treffen die Erzrivalen seit langer Zeit wieder in einem echten Topspiel aufeinander. Denn Tabellenführer Mönchengladbach schickt sich an, den etwas hinterherhinkenden Meister München abzuhängen.