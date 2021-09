Giulia Gwinn will "an das letzte Jahr anknüpfen"

Einen "riesen Spaß" bereitet es Giulia Gwinn, nach so langer Zeit wieder mit den Frauen des FC Bayern München auf dem Platz zu stehen. Die 22-jährige Fußball-Nationalspielerin riss sich vor exakt einem Jahr das Kreuzband - und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Im Nationaltrikot spielt sie zwar noch nicht wieder, mit dem FC Bayern holte sie in den ersten drei Saisonspielen aber schon drei deutliche Siege. "Wir haben letztes Jahr gezeigt, was in uns steckt. Unser Ziel ist es, dieses Jahr daran anzuknüpfen", stellte die Mittelfeldspielerin im Interview in Blickpunkt Sport klar.

"Besondere Beziehung" zu Jens Scheuer

Zuletzt gewannen die Bayern Frauen mit 4:0 gegen Freiburg, Gwinns ehemaligen Verein, wo sie den Weg in die Frauen-Bundesliga fand. "Es ist schon komisch, wenn enge Freundschaften dann für 90 Minuten ruhen müssen", berichtete die 22-Jährige über die Begegnung. Eine große Rolle spielte in ihrem Werdegang auch FCB-Trainer Jens Scheuer. Er trainierte damals den SC Freiburg und begleitet Gwinn damit schon ihre gesamte Profikarriere lang. "Er hat mir als junger Spielerin Vertrauen geschenkt und eine Chance gegeben, das ist schon etwas Besonderes", erinnerte sich die Sportmanagement-Studentin zurück. Mit 19 Jahren gab sie ihr Debüt in der Nationalmannschaft, und schoss prompt - wie zuletzt Karim Adeyemi - im ersten Spiel ihr erstes Tor.