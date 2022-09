Giulia Gwinn: "Schwung der EM in die Liga mitnehmen"

Die Frauenfußball-EM war für Giulia Gwinn ein persönliches Sommermärchen. Die Spielerin des FC Bayern erlitt vor knapp zwei Jahren einen Kreuzbandriss - und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. "Ich hatte ein volles Jahr, um wieder zu meiner Form zu finden. Mein Ziel war es, bei Bayern und in der Nationalmannschaft meine Rolle wieder zu finden. Ich wollte unbedingt diese EM spielen, das habe ich geschafft und das war irgendwie für mich auch ein Sommermärchen", sagte die 23-Jährige im Insta-Talk von BR24 Sport.

Gwinn spielte eine wichtige Rolle im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Außenverteidigerin war in der Startelf gesetzt und bekam von ihr auch ein großes Lob: "Giulia ist Wahnsinnsschritte in ihrer Entwicklung gegangen. Sie ist als Persönlichkeit, aber auch auf dem Spielfeld gewachsen", sagte Voss-Tecklenburg.

"Hammer-Spiel zum Auftakt ist megacool"

47 Tage ist das verlorene EM-Finale im ausverkauften Wembley-Stadion gegen England nun schon her. Die Euphorie und das Interesse am Frauenfußball war groß. Gwinn hofft, dass "wir den Schwung, den wir in England verspürt haben, auch mit in den Liga-Alltag nehmen und dass unser Sommermärchen nicht wieder abflacht."

Ob dieser Schwung mitgenommen werden konnte, zeigt sich am Freitag, wenn die neue Saison der Bundesliga startet. Zum Auftakt spielt der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt - vor imposanter Kulisse. Mehr als 20.000 Fans werden im Frankfurter WM-Stadion von 2006 erwartet - das wäre Bundesligarekord.

Gwinns Mission: Das Potenzial ausschöpfen

Gwinn blickt dem Eröffnungsspiel vor Tausenden Zuschauern mit großer Vorfreude entgegen. "Es ist einfach megacool, dass es direkt so ein Hammer-Spiel gibt", sagte die 23-Jährige. "Ich glaube, das ist auch etwas, was die Attraktivität noch mal nach oben schraubt und worauf die Leute auch wirklich Bock haben. Weil auch das Stadion zieht und die Gegner namhaft sind. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr attraktives Spiel."

Gwinn denkt, dass die EM bislang schon etwas bewirkt hat. "Ich glaube es gibt viele, die vorher gar nichts mit Frauenfußball zu tun hatten, die jetzt nach der EM ein bisschen ein Auge auf den Sport geworfen haben." Bei Vorbereitungsspielen, "wo du eigentlich nicht viele Leute erwartest, war einfach das halbe Stadion voll, und das ist glaube ich schon was Besonderes. Wir hoffen natürlich, dass das auch anhält."

"Wir sind noch lange nicht am Ende. Das Potential, das wir im Frauenfußball noch haben, wollen wir auf jeden Fall ausschöpfen. Damit für die Mädels, die mit dem Fußball anfangen wollen, die gleiche Basis da ist wie für die Jungs." Giulia Gwinn