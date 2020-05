Giulia Gwinn: "Im Frauenfußball geht es fairer und ehrlicher zu"

Spielekonsole und Psychologiebücher im Gepäck

Der Quarantäne vor dem Re-Start der Frauen-Bundesliga am 29. Mai - die Bayern-Frauen starten am 30. Mai gegen 1899 Hoffenheim - sieht Gwinn, die seit dieser Saison für die Münchnerinnen spielt, gelassen engtgegen. ngst vor einem Lagerkoller hat sie keine, denn sie weiß sich zu beschäftigen: Die "Nintendo Switch" wird ebenso im Gepäck sein wie Bücher, die sie für ihr Sportmanagement-Studium durcharbeiten muss. In Sportpsychologie steht in der Woche eine Prüfung an, "das finde ich interessant und cool, aber es ist auch viel Stoff zu lernen".