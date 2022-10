"Giro di Duggi“ – eine Rad-Gedächtnisfahrt in Eichstätt

Vorbild als Ehrenamtlicher

Vielmehr geht es darum, die Erinnerung an einen Freizeitsportler zu bewahren, der über 50 Jahre viel für den Sport in seiner Stadt getan hat und auch viele Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben animiert hat. Einer seiner früheren Sportkameraden formuliert es so: "Gerade in Zeiten, in denen es immer weniger Ehrenamtliche gibt und in denen Sport bei jungen Menschen leider an Stellenwert verliert, ist jemand wie "Duggi“ ein tolles Vorbild, das wir sehr gerne ehren!“