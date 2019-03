Giovanni Trapattoni hat auch mit 80 noch nicht fertig

Rückzug nach Mailand

2005 kehrte er als Trainer des VfB Stuttgart noch einmal in die Bundesliga zurück. Mittlerweile lebt Trapattoni mit seiner Frau Paola in Cusano Milanino, nahe Mailand. Hier wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf, biss sich beim AC Mailand bis zum Profi durch und startete mit 34 Jahren bei den Rossoneri seine Trainerkarriere. Nun kommt er in der kleinen Stadt zur Ruhe, hat mehr Zeit für seine zweite Leidenschaft: die klassische Musik, deren großen Komponisten er sich seit Beginn seiner Karriere verbunden fühlt. Auf dem Rasen war er der Dirigent, dort vereinte der "Maestro" die Musik mit seinem geliebten Calcio.

Fußball ist wie eine komplexe Symphonie

Der Fußball sei ein Spiel "mit tausend Nuancen und unzähligen Variablen. Vergleichbar mit der Musik müsse "der Calcio als eine komplexe Symphonie interpretiert werden". Schon in einem Interview mit der FAZ 2008 war er der Meinung: "Wer Mozart hört, kann auch besser Fußball spielen." Lange habe es gedauert, fünf Jahre "voll von Drohungen meiner Frau", um sich aus der Fußballwelt zurückzuziehen, schreibt Trapattoni auf seiner Webseite.

Projekt "Influencer"

Doch auch im Ruhestand verfolgt er das Geschehen. Der Fußball assimiliere immer intensiver zum reinen Business, dadurch habe sich auch "die grundlegende Ethik verändert", sagte Trapattoni. Er bleibt am Puls der Zeit. Seit Oktober teilt der Italiener seine Lebens- und Fußball-Weisheiten per Facebook, Instagram und Twitter. Fast hätte sich "Il Trap" an sein neues, ruhiges Leben gewöhnt, so sagt er, doch jetzt will er sich als "Influencer" versuchen. Auch mit 80 Jahren hat Giovanni Trapattoni eben noch lange nicht fertig.