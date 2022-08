Gina Lückenkempers langer Weg zurück an die Spitze

Lückenkemper lief Bestzeit hinterher

Doch seit dem stagnieren Lückenkempers Leistungen. Schneller als bei der WM in London war sie nie mehr. Vor den Olympischen Spielen 2020 zog sie die Konsequenzen: Sie schloss sich der Trainingsgruppe von Lance Brauman in Florida an. In regelmäßigen Abständen wollte Lückenkemper nach Clermont reisen, um mit den Top-Sprintern der Welt zu trainieren: Tokio 2020 dabei immer als das große Ziel vor Augen.

Neustart in Florida wurde verschoben

Doch die Coronapandemie durchkreuzte die Pläne. Lückenkempers Neustart in Florida musste verschoben werden. In Bamberg trainierte sie alleine, hielt sich im eigenen Kraftraum und auf der Tartanbahn so gut es ging fit.

Als die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden und Lückenkemper wieder in die USA reisen durfte, hatte sie mit Verletzungen zu kämpfen. Ein Wirbel saß schief, hinzu kamen muskuläre Probleme. Bei den Olympischen Spielen reichte es nicht für eine Qualifikation im Einzelstart. Die Spiele kamen zu früh, Lückenkemper war noch nicht wieder in Topform.