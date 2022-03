Gina Lückenkemper: "Wer sagt, Sport sei nicht politisch, lügt"

Lückenkemper erlebte bereits selbst Hass und Beleidigungen im Netz: "Ich habe selbst schon einige Shitstorms abbekommen, das macht keinen Spaß. Man fragt sich jedes Mal, wie kann das sein, dass einen wildfremde Menschen beleidigen?"

Trotzdem äußert sich die 25-Jährige weiter: "Ein gewisser Selbstschutz ist dabei, aber ein bisschen Mut gehört auch dazu. Es ist nichts verkehrt daran, man selbst zu sein, ganz im Gegenteil, das wird sehr begrüßt." Auch bei politischen Themen sei eine Haltung wichtig.

"Wer in den heutigen Zeiten noch da steht und sagt, dass Sport nicht politisch ist, der lügt. Sport ist und war immer schon politisch. Herr Putin hat Sport schon immer politisch für sich genutzt" Gina Lückenkemper

Arne Friedrich: "Verein muss Aufklärung leisten"

Doch nicht nur der einzelne Sportler ist gefordert. Arne Friedrich, ehemaliger Nationalspieler und heutiger Sportdirektor bei Hertha BSC, nimmt die Vereine in die Pflicht: "Der Verein muss Aufklärung leisten, 'emotional-well-being' ist ein Thema, dass uns sehr betrifft. Wir müssen den Jungs helfen, über den Tellerrand hinauszublicken."

Wunsch nach mehr Empathie

Dass Russlands Angriff auf die Ukraine nicht am Sport vorbeigeht, war auf den Plätzen und in den Hallen am vergangenen Wochenende deutlich. "Sport braucht ein Umfeld, in dem Frieden und Freiheit herrscht. Wenn das weg ist, ist der Spaß am Sport vorbei. Dann ist es nur noch eine Ablenkung", sagt der Sportsoziologe Gunter Gebauer.

Wer sich zu den politischen Themen äußern möchte, soll diese selbst entscheiden. Dabei wäre mehr Einfühlungsvermögen gegenüber den Sportlern wichtig. "Ich würde mir mehr Empathie wünschen, das ist im Sport unfassbar wichtig", sagt Lückenkemper.

Die Empathie wünscht sich auch Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea. Der Krumbacher wollte sich auf einer Pressekonferenz nicht mehr zu den Geschehnissen in der Ukraine äußern: "Hören Sie bitte auf mit diesen Fragen. Ich bin kein Politiker, ich fühle mich schlecht, immer das gleiche erzählen zu müssen, mich immer wieder zu wiederholen. Ich weiß nicht, wie es ist im Krieg zu leben. Ich bin privilegiert, ich lebe hier in Frieden."