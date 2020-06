Gina Lückenkemper - die schnellste Frau Deutschlands im Talk

Nur noch 14 Hundertstel. Nur noch. Mit einem 100-Meter-Lauf in 10,95 Sekunden katapultierte sich Sprinterin Gina Lückenkemper 2017 in London auf Platz sechs der ewigen deutschen Bestenliste. Die Läuferinnen vor ihr? Alle mit Zeiten aus den 80er-Jahren. Den deutschen Rekord hält noch immer Marlies Göhr mit 10,81 Sekunden - seit einem Fabelrennen 1983 in Berlin.