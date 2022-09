Gikiewicz überragt gegen FC Bayern - und lässt Zukunft offen

Gikiewicz: "Vielleicht war das mein letztes Spiel gegen Bayern"

Bei all den Glanztaten des Keepers dürfte man schon fast wieder vergessen, dass Gikiewicz noch bis vor einigen Wochen im Klub umstritten war und der FCA händeringend auf der Suche nach einem Ersatz war. Auch wenn im Sommer kein neuer Torhüter verpflichtet wurde, ist die Suche nach einem mittelfristigen Ersatz für Gikiewicz beim FCA offenbar noch nicht vom Tisch.

"Ich habe bis Sommer einen Vertrag, was danach passiert? Keine Ahnung", sagte der Torwart für den ein Abgang möglich ist: "Vielleicht war das mein letztes Spiel zuhause gegen Bayern."

"Ich bin nur ein Spieler, ich bin klein. Das ist nicht meine Aufgabe, Spieler zu holen. Sie machen, was sie wollen und ich bekomme nur die Gerüchte von den Medien mit. Keine Ahnung, wenn bis November nichts passiert, holen sie danach jemanden. Ich weiß es nicht, das ist nicht mein Beruf." Rafal Gikiewicz

Mainzer Torwart Dahmen sollte Gikiewicz beerben

Es ist viel passiert zwischen Gikiewicz und dem FCA. Im Sommer lief die Suche nach einem neuen Schlussmann auf Hochtouren. Ein Name fiel dabei immer wieder: Finn Dahmen, Ersatztorwart von Mainz 05, wurde in der vergangenen Transferperiode immer wieder mit einem Wechsel nach Augsburg in Verbindung gebracht. Zustande kam der Transfer jedoch nicht.

Dabei hatten sich der U21-Europameister und der FCA nach Sky-Informationen mündlich bereits auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt. Die Augsburger waren bereit bis zu 1,5 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen für den 24-Jährigen zu zahlen. Christian Heidel, Manager der 05er, blockte die Verhandlungen allerdings ab, da die Rheinhessen keinen passenden Ersatz für Dahmen fanden. Der Vertrag des Schlussmanns geht noch bis Sommer 2023. Dann kann er den Klub ablösefrei verlassen. Vielleicht zu den Schwaben.