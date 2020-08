Giganten-Duell: Lewandowski und Neuer gegen Messi und ter Stegen

Jetzt sei "Lewy gefordert, dass er das zeigt", antwortete Thomas Müller auf die Frage, ob Messi oder Lewandowski derzeit der beste Offensivspieler der Welt sei. Trainer Hansi Flick hätte auf jeden Fall "nichts dagegen, wenn er so weitermacht. Er hat wieder einmal unterstrichen, wie wichtig er für uns ist. Wir sind froh, dass er bei uns spielt", schwärmte der Coach nach der erneuten Gala seines Goalgetters beim 4:1 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea und vor dem Viertelfinal-Showdown am Freitag in Lissabon gegen Messi.

Lewandowski: Lieber Triple statt "persönlicher Erfolg"

Mit Lewandowskis Doppelpack am Samstag (10., Foulelfmeter/84.), den Treffern Nummer 12 und 13 in dieser Champions-League-Saison, ist inzwischen sogar der Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2013/14 greifbar, als der Portugiese Real Madrid mit 17 Toren fast im Alleingang zum Titel geschossen hatte. Doch das interessierte den Torjäger allenfalls am Rande. Auch auf einen Vergleich mit Messi wollte er sich nicht einlassen. Die Mannschaft müsse "zeigen, dass sie besser ist". Das zweite Triple nach 2013 sei "das große Ziel", nicht sein persönlicher Erfolg, betonte Lewandowski.

Neuer von Torwartlegende Schmeichel geadelt und zugleich kritisiert

Im Viertelfinale gegen Barcelona kommt es auch im Kasten der Münchner darauf an, dass Keeper Neuer seine Ausnahmestellung unter Beweis stellt. Ganz in diesem Sinne hatte ihn der ehemalige Welttorhüter Peter Schmeichel für seine prägende Rolle im Weltfußball gelobt. Allerdings nicht ohne einen Seitenhieb. Zum Gegentor der Münchner, gegen Chelsea, als Neuer eine Hereingabe in die Mitte abklatschen ließ, sagte er: "Das ist kein großartiges Torwartspiel." Im Gegenzug ließ er sogar durchblicken, dass der 34-Jährige seiner Meinung nach nicht mehr der beste Torwart der Welt ist: "(Marc-André) ter Stegen war herausragend für Barcelona. Er und Alisson sind wohl die besten Torhüter mit den Füßen."

"Total heiß" unterwegs an die Algarve

Unbeirrt von solchen Worten fliegt der Double-Gewinner am Sonntagnachmittag mit "extrem viel Selbstvertrauen" (Müller) und "total heiß" (Leon Goretzka) an die Algarve. Dort bereitet sich der FC Bayern bis Donnerstag in Lagos intensiv auf das Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) vor.

Müller: "Keine Urlaubsreise", "alles kann passieren"

Für Trainer Flick ist klar: "Respekt ist da, aber wir wissen um unsere Stärken". Auch Müller warnte: "In einem Spiel auf diesem Niveau, auch wenn Barça zuletzt Probleme hatte, da kann alles passieren. Da kannst du die Serien auch mal in die Tonne kloppen, wenn du nicht da rankommst, wo du rankommen musst." Der Trip nach Portugal sei "keine Urlaubsreise ans Meer, aber ein Schuss Lockerheit darf nicht fehlen". Am Donnerstag fliegen die Bayern dann weiter nach Lissabon. Von dort soll endgültig der erfolgreiche Angriff aufs Triple gestartet werden - mit Lewandowski, Neuer und Co. als große Hoffnungsträger.