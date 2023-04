"Gier fehlt": Schweinsteiger erläutert vor Tuchel Bayerns Mankos

Als Thomas Tuchel nach dem DFB-Pokal-Aus des FC Bayern vor die ARD-Mikrofone trat, erläuterte er seine Emotionen mit einem: "Enttäuscht". Seinen Spielern wollte der neue Trainer des FC Bayern München keine großen Vorwürfe machen. "Ich habe sehr viel Gutes gesehen. Wir kriegen zwei Fernschüsse auf's Tor. Ansonsten habe ich keine großen Chancen gesehen", sagte Tuchel. Er erläuterte, man hätte die Schlagzahl der guten Phasen beibehalten müssen.

Schweinsteiger: FC Bayern fehlt Gier und Galligkeit

Die Kritik übernahm dann einer, der den DFB-Pokal in seiner aktiven Karriere sieben Mal gewinnen konnte: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. "Die Galligkeit, die Gierigkeit von den einzelnen Spielern in diesen 1-gegen-1-Situationen, die musst du permanent sehen. Du wirst öfter solche Spiele haben, wo der Gegner defensiv steht. Die Freiburger haben es gut gemacht, gut gedoppelt. Du musst diese Gierigkeit haben, das musst du merken, deine Mitspieler müssen wissen, wenn er jetzt den Ball kriegt, geht er ab", sagte Schweinsteiger.

Tuchel quittierte den Monolog des ehemaligen Bayern-Spielers mit einem Nicken und bekräftigte diesen am Ende mit einem "Ja". Nicht die einzige knappe Zustimmung für den ARD-Experten, der anschließend erneut ansetzte: "Das ist Mentalität, da muss man mit den Spielern arbeiten, aber die Spieler müssen es auch verstehen und wollen. Das ist das, was Bayern München, manchmal auch in der Vergangenheit, eben gefehlt hat meiner Meinung nach."

Tuchel: "Sind mega enttäuscht"

Nun war es an Tuchel, doch selbst auch noch einige kritische Worte über seine Spieler zu finden: "Vor dem Tor, ersten Kopfball verloren, zweiten Kopfball verloren, dann noch den Rückraum-Ball zugelassen und dann noch mit hohen Armen reingesprungen. Da sind wir dann am Ende auch selber schuld. Das wissen wir auch. Das macht es nicht besser. Wir sind natürlich mega enttäuscht", sagte Tuchel.

Viel Zeit, seine Spieler auf den SC Freiburg einzustellen, bleibt ihm nicht. Schon am Samstag (08. April, 15.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) trifft der FC Bayern erneut auf das Team von Christian Streich - in einem fast genauso wichtigen Aufeinandertreffen. Das Duell ist zwar kein K.o.-Spiel, bei einer Niederlage droht den Münchnern allerdings der Verlust der Tabellenführung.