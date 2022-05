"Gibt‘s nur einmal": Schalke und Nürnberg pflegen Freundschaft

Das Sportliche rückt für die meisten Fußballfans an diesem Sonntag in Nürnberg wohl in den Hintergrund. Der Club kann am letzten Spieltag der 2. Bundesliga nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen und die Gäste aus Gelsenkirchen haben schon am vergangenen Wochenende den Aufstieg gefeiert. Der FC Schalke 04 spielt in der kommenden Saison wieder im Oberhaus. Umso mehr steht rund um die Partie die Fanfreundschaft der beiden Vereine im Mittelpunkt.

Bei sonnigem Wetter verwandelte sich auch ein Biergarten am Dutzendteich in eine rot-blaue Menschentraube. Schalker und Clubberer saßen gemeinsam am Biertisch, FCN-Fans trugen Schalke-Schals und alle freuten sich auf ein riesiges Fußballfest. "So was gibt es im Fußball nur einmal", sagt ein Club-Fan über die jahrelange Fanfreundschaft.

Rahmenprogramm beim Club soll keine einmalige Sache bleiben

Auch auf dem Vereinsgelände der Clubberer am Valznerweiher waren Fans mit Möller, Raul und Lincoln auf dem Rücken unterwegs. Auf dem Rasen spielten am Wochenende sämtliche Mannschaften der beiden Klubs gegeneinander: von der U9 über die Großfeld-Mannschaften bis hin zu den Teams der sogenannten Walking Footballer.

Die Stimmung am Rande der Trainingsplätze war so gut, dass sich manch ein Fan fragte, warum so ein Rahmenprogramm nicht viel öfter organisiert werde. "Es gibt ja schließlich fast jede Woche Heimspiele von Nachwuchsmannschaften, bei denen mehr auf die Beine gestellt werden könnte", sagt zum Beispiel eine Anhängerin im Club-Trikot. "Ich verstehe eigentlich nicht, warum es ausgerechnet gemacht werden muss, wenn Schalke hier ist."

FCN und Schalke: Rund 40 Jahre Fanfreundschaft

Der Hauptgrund für das opulente Programm mit Autogrammstunden und Fanaktionen für Kinder dürfte zweifellos die mehr als vier Jahrzehnte existierende Fanfreundschaft sein – über dessen Ursprünge zumindest auf der Schalker Website verschiedene Versionen kursieren: Eine erklärt, das Miteinander sei durch eine gemeinsame Ablehnung gegen den FC Bayern hervorgegangen. Eine andere Geschichte erzählt, wie Nürnberger Fans nach einem Spiel im Frankenstadion Geld für einige Schalker gesammelt hätten, da diesen das Geld für die Heimfahrt fehlte.