Gewalt gegen Schiedsrichter: Wer pfeift in Zukunft?

Es ist ein Samstagnachmittag im November 2022 in Rettenberg im Allgäu. Schiedsrichter Dietmar Fuchs leitet eine Fußballpartie in der A-Klasse, einer der unteren Ligen. Es ist ein ganz normales Spiel von Hobby-Fußballern. Dietmar Fuchs hat alles im Griff, bis zur 74. Minute. Dann attackiert ihn ein Spieler von hinten, rammt ihm beide Hände in den Rücken. Der 62-Jährige geht zu Boden, erleidet eine Verletzung am Auge und Prellungen am Rücken. "Ich hätte nie gedacht, dass mir das in meiner Schiedsrichter-Laufbahn passieren würde", erzählt er. "So etwas gehört nicht auf den Fußballplatz."

Der Verein des Spielers entschuldigt sich, distanziert sich von der Tat und wirft den Spieler raus. Dieser ist vorläufig gesperrt. Es läuft ein Sportgerichtsverfahren gegen ihn.

Gewalt gegen Schiedsrichter nimmt zu

Laut dem Deutschen Fußball-Bund DFB mussten in der Saison 2021/22 deutschlandweit 911 Spiele nach Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden. So viele wie noch nie. Außerdem verzeichnete der DFB rund 2.400 Delikte gegen Schiedsrichter. "Die Fälle werden tatsächlich immer schlimmer. Quantität und Qualität steigern sich," sagt Thomas Kirches von der Arbeitsgruppe "Keine Gewalt gegen Schiedsrichter", die betroffene Schiedsrichter aus ganz Deutschland unterstützt.

Die Entwicklung bereitet ihm Sorgen. "Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendwann ein Schiedsrichter tödlich verletzt wird." Er berichtet von Faustschlägen Richtung Kehlkopf, von Tritten oder von Sprüngen in den Rücken. Die Bandbreite der Gewalt gegen Schiedsrichter sei groß.

Fußballspiele bleiben unbesetzt

Immer mehr Unparteiische hören auf. Sie wollen sich der Gefahr nicht mehr aussetzen. Auch der Nachwuchs wird abgeschreckt. Die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland ist von rund 81.000 im Jahr 2006 auf rund 50.000 geschrumpft.

In manchen Regionen können Spiele nicht mehr besetzt werden. Wie in Weilheim in Oberbayern. Dort versucht die Schiedsrichtergruppe auf eigene Initiative über die sozialen Medien neue Schiedsrichter zu gewinnen. Zum Neulingskurs in diesem Frühjahr sind immerhin acht Interessierte gekommen.

Zeitstrafen gegen aggressive Spieler

Der Bayerischer Fußball-Verband versucht dem Problem auf mehreren Ebenen zu begegnen. Unparteiische erhalten in Bayern ab der neuen Saison zum Beispiel deutlich mehr Spesen. Und um Schiedsrichter vor aggressiven Spielern zu schützen, werden diese für zehn Minuten vom Platz geschickt, berichtet Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer.

Das sende ein klares Signal an die Mannschaft. Wer sich unangemessen verhalte, sorge dafür, dass die eigene Mannschaft in Unterzahl spielen muss. Allerdings gibt auch Sven Laumer zu, dass das die ersten Schritte auf einem langen Weg seien.

Forderung: DFB muss besser unterstützen

Der DFB verweist auf seine aktuelle Kampagne "Das Jahr der Schiris", in deren Rahmen zwei Bundesliga-Profis Ende März in die Rolle der Schiedsrichter geschlüpft waren und ein Bezirksliga-Spiel gepfiffen haben. Thomas Kirches von der Arbeitsgruppe "Keine Gewalt gegen Schiedsrichter" findet das zu wenig: "Der DFB muss das Zepter in die Hand nehmen", fordert er.

Er wünscht sich konkrete Unterstützung, zum Beispiel, wenn es nach körperlichen Attacken auf Schiedsrichter um Anzeigen bei der Polizei geht. Denn da werde oft Druck seitens des Täters ausgeübt. Es gebe Bedrohungen, Schiedsrichter würden beispielsweise beim Verlassen der Sportanlagen abgepasst, was dazu führe, dass diese sich dann nicht trauten, zur Polizei zu gehen. "Es wäre ein tolles Zeichen, wenn der DFB Anzeige erstattet, oder aber runtergebrochen die Regional- oder Landesverbände."

Bezirk Schwaben übernimmt Anzeigen für Schiris

Im Bezirk Schwaben haben die Schiedsrichter-Funktionäre genau das nun beschlossen. Da es nach dem Angriff auf Schiedsrichter Dietmar Fuchs einen weiteren Vorfall gab, haben sie vereinbart, Anzeigen bei der Polizei von nun an zu übernehmen. Nicht nur, um die Schiedsrichter zu schützen, sondern auch um ein klares Zeichen zu setzen, sagt Schiedsrichter-Obmann Kevin Mitchell. "Damit soll jedem in Schwaben klar werden, wenn er einen Schiedsrichter angreift, dann wird er es auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu tun kriegen."

Mehr dazu in der Sendung "Funkstreifzug", heute am 26.4. um 12:17 Uhr, im Radioprogramm von BR24 oder schon jetzt als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Blickpunkt Sport sendet heute Abend um 21.45 Uhr die Reportage „Schiri, wir wissen, wo Dein Auto steht“. Sie ist auch in der ARD Mediathek zu finden.