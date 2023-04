Deutschlandweit war die Zahl der Spielabbrüche in der Saison 2021/22 nach Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen in den deutschen Fußball-Ligen mit 911 so hoch wie noch nie. Laut DFB kam es zu rund 2.400 Gewalthandlungen oder Diskriminierungen gegen Schiedsrichter.

Weniger Lust unter diesen Bedingungen zu pfeifen

Gleichzeitig geht die Lust zur Arbeit mit der Pfeife deutlich zurück. 81.000 Schiedsrichter gab es noch 2006, aktuell sind es nur noch rund 50.000. Daher können in manchen Regionen Spiele nicht mehr besetzt werden.

Der DFB versucht mit dem "Jahr des Schiris“ gegenzusteuern. Das ist zu wenig, sagt Thomas Kirches von der Arbeitsgruppe "Keine Gewalt gegen Schiedsrichter“ und fordert vom DFB und den Landesverbänden mehr Unterstützung.

Tätliche Angriffe werden in Schwaben zur Anzeige gebracht

Im Bezirk Schwaben hat man bereits gehandelt. Dort wird jeder tätliche Angriff auf Schiedsrichter vom Verband zur Anzeige gebracht. Auch Zeitstrafen gegen aggressive Spieler gibt es in Bayern bereits. Reicht das? Wie sieht es mit der Vorbildrolle der Profis aus? Und stellen aggressive Zuschauer, pöbelnde Eltern und zornige Trainer nicht genau so ein großes Problem dar?

Die Frage der Woche:

Gewalt gegen Schiedsrichter – was läuft falsch?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 29. April, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1