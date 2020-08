Geteilte Reaktionen auf DFL-Beschluss

Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz hält die beschlossenen Maßnahmen für eine gute Vorlage für den Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2020/21: "Es ist anerkennenswert, dass sich die DFL um ein möglichst wirksames Hygienekonzept bemüht. Notwendig ist aber auf jeden Fall eine bundeseinheitliche Regelung", sagte der SPD-Politiker. "Das muss in der Sportministerkonferenz besprochen werden." Ähnlich äußerte sich Britta Dassler, die sportpolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Sie sieht nun die Politik am Zug, Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.