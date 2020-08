Gesundheitskonzept muss für jedes Stadion individuell passen

Auch jeder Fan kann zum Erfolg beitragen - Stichwort Eigenverantwortung. "Wenn nach den ersten Spielen die Zahlen dann wieder hochgehen, dann wäre das im Fußball ein Eigentor", sagt Manuel Sternisa, Geschäftsführer beim FC Ingolstadt. "Das sollte nicht passieren."

Deshalb muss detailliert festgelegt werden, wie die Fans per Einbahnstraßensystem zu ihren Sitzplätzen, zu den Sanitäranlagen, zu den Essensständen kommen. Die wenigen Karten wären personalisiert, um Kontaktpersonen schnell erreichen zu können. Das sorgt bei den Fans für Kritik. Ein "personalisiertes Ticket ist immer schwierig", sagt Sebastian Wagner, Fanbeauftragter beim FC Ingolstadt. Gerade für einen Ultra, sei es "schwierig zu sagen, ich geb da irgendwo meinen Namen ab. Am Schluss weiß jeder, wer, wann, wo drin ist. Und wenn irgendetwas passiert, zieht irgendwer ne Liste raus und weiß, wer im Stadion war."

In Sachsen und Thüringen gab es am Wochenende bereits den Versuch MIT Zuschauern. Abstand halten, fiel allerdings schwer. In Ingolstädt wäre man bereit, doch Spiele mit vollen Rängen werden in Bayern noch auf sich warten lassen.