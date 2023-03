Gesucht: Fußball-Nationalspieler von morgen

Zusätzliche Unterstützung gewünscht

Aber: Reichen DFB-Stützpunkte und die Regionalauswahlen aus, um auch genügend talentierte Fußballer künftig für eine schlagkräftige Nationalmannschaft zu generieren? Experten sind da skeptisch und würden sich deutlich mehr Unterstützung aus anderen Richtungen wünschen. Johannes Ederer etwa, er ist der Koordinator Stützpunkte im ostbayerischen Raum von Nürnberg bis Passau. Er sieht eine gesellschaftliche Aufgabe in der Ausbildung von sportlichen Talenten und gerade im schulischen Bereich einen wesentlichen Faktor. Je mehr Bedeutung der Sport in der Schule habe, umso eher gelinge es, Talente auszubilden und entsprechend zu fördern. Dies gelte nicht nur für den Fußball, sondern letztlich für alle Sportarten, so Ederer.

Forderung an die Politik

Ins gleiche Horn stößt auch Christian Martin. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim SSV Jahn Regensburg sieht vor allem die vielen kleinen Amateurvereine in Bayern alleine gelassen. Seiner Meinung nach müsste es deutlich mehr Unterstützung geben, damit kleine Vereine auch eine noch bessere Ausbildung gewährleisten können. Dies könne in Form von Steuerfreibeträgen erfolgen oder als Zuschüsse an die Vereine. Jedoch sei hier die Politik gefordert, um die Rahmenbedingungen in der Ausbildung von Sporttalenten in Zukunft noch besser gestalten zu können.

Denn aktuell sei es zudem so, dass nur etwa 50 Fußballer pro Jahr neu den Sprung in eine der Profiteams der deutschen Ligen schaffen. Sehr wenig im Verhältnis zu der Masse an Spielern, die all die DFB-Stützpunkte oder Regionalauswahlen in Deutschland durchlaufen.