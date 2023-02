Gespräche mit Neuer: "Was intern ist, muss intern bleiben"

Nach dem Wirbel um das kritische Interview sollen sich Bayern-Torwart Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann ausgesprochen haben. In dem Gespräch "sollen die entstandenen Misstöne nun angesprochen und ausgeräumt worden sein, damit die weitere Zusammenarbeit tatsächlich professionell funktionieren kann", berichtete die "Bild" am Donnerstagabend. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Nagelsmann: "Es ging nicht ums Interview"

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum äußerte sich Nagelsmann. Der Coach bestätigte, dass es ein Gespräch gegeben habe, aber "es ging nicht um das Interview." Auf die Frage, ob Neuer Kapitän des FC Bayern bleibt, gab es vom Trainer nur eine ausweichende Antwort. "Die Aufgabe von Manu ist es, wieder fit zu werden. Meine Aufgabe ist es, ihn zu unterstützen. Aktuell ist er Kapitän der Mannschaft. Vor jeder Saison ist es so, dass ich mit meinen Kollegen entscheide, ob ich das Kapitänsamt bestimme oder wählen lasse. Bis zum neuen Jahr passiert so viel."

Vor allem eines betonte Nagelsmann immer wieder: "Alles, was ich mit Spielern bespreche, bleibt intern. Ich weiß, dass dies ein sehr spannendes Thema. Ich bitte aber euch darum, es ruhen zu lassen."

"Es ist wichtig, dass das Thema mal beerdigt wird. Jeder weiß, dass eine Heilung des Körpers stark beeinflusst wird vom Kopf." Julian Nagelsmann

Neuer-Interview schlug Wellen

Der derzeit verletzte Bayern-Kapitän und Nationaltorwart Neuer hatte in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" und von "The Athletic" die eigene Klubführung kritisiert. In erster Linie ging es dabei um die Trennung des Vereins von seinem engen Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Dazu hatte der 36 Jahre alte Neuer gesagt: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen."

Anschließend hatte es von der Vereinsführung Kritik an Neuers Interview gegeben. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und der Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten das Vorgehen des Keepers ebenso missbilligt wie Präsident Herbert Hainer.