vor 16 Minuten

Gerichtstermin im DFB-Pokalstreit: "Es geht ums Prinzip!"

Der Fußball-Drittligist Türkgücü München glaubt nicht an eine rasche gerichtliche Lösung im bayerischen DFB-Pokal-Streit. Am Montag steht vor dem Münchner Landgericht eine mündliche Verhandlung an.