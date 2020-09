Gericht vertagt Entscheidung im bayerischen Pokalstreit

In der Verhandlung um den bayerischen Teilnehmer in der ersten Runde des DFB-Pokals soll das Urteil erst am Mittwoch fallen. "Die eineinhalb Tage nehmen wir uns noch. Wir werden das alles noch einmal gründlich überdenken", erklärte die Vorsitzende Richterin Gesa Lutz nach der Sitzung vor der 37. Zivilkammer des Landgerichts München I im Münchner Justizpalast.

Richterin widerspricht BFV und DFB

Neben formaljuristischen Fragestellungen will das Gericht bis zum Urteilsspruch klären, ob die Nominierung des 1. FC Schweinfurt 05 rechtswidrig sei und deshalb dem Münchner Fußballverein die Teilnahme am DFB-Pokalspiel ermöglicht werden sollte. Vorab wiedersprach die Richterin der Auffassung von BFV und DFB, wonach die Nominierungsentscheidung von staatlichen Gerichten wegen der Verbandsautonomie nicht überprüft werden dürfe. "Es ist zwar zweifellos richtig, dass es diese Verbandsautonomie gibt, die im Grundgesetz verankert ist. Sie ist allerdings nicht schrankenlos", sagte Lutz. Vor allem müssten "sich die Verbände an ihre eigenen Regeln halten. Ob dies der Fall ist, dürfen die staatlichen Gerichte selbstverständlich überprüfen", erklärte die Richterin. Deshalb will sich das Gericht nun genauer anschauen, ob die Satzung der Verbände wirksam ist und ob sie im Fall der Pokalentscheidung richtig angewendet wurde.

Verband und Türkgücu weiter optimistisch

Der Verband versuchte klar zu stellen, "dass hier eine Ermessensausübung stattgefunden hat, die so gründlich und so umfassend war, um alle Interessen bestmöglich zu befrieden". Jetzt hofft der BFV, "dass die Kammer zu einem Ergebnis kommt, das auf unserer Seite ist", sagte der durch Anwalt Martin Stopper vertretene BFV-Präsident Rainer Koch. Aber auch Türkgücüs Geschäftsführer Max Kothny geht davon aus, "dass wir diese ganze Geschichte gewinnen".