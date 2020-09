Gerechte Punkteteilung zwischen Regensburg und Nürnberg

Ausgeglichene Kräfteverhältnisse

Nach der schmeichelhaften Pausenführung der Franken erwischten die Oberpfälzer nach dem Wechsel den besseren Wiederbeginn und belohnten sich mit einem durch Besuschkow verwandelten Handelfmeter mit dem Ausgleichstreffer (58.). In der Folge wurde der Gast wieder aktiver und sorgte in einem durchgängig intensiven Spiel für ausgeglichene Kräfteverhältnisse. Da Sechzehnerszenen trotz des Sieghungers auf beiden Seiten rar blieben, steht am Ende eine gerechte Punkteteilung.