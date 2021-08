Gerd Müllers Weggefährten trauern um Freund fürs Leben

Hoeneß: "Haben ihm alle unendlich viel zu verdanken"

Auch Uli Hoeneß stellte die menschlichen Qualitäten von Müller, der am Sonntag im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung gestorben war, heraus. "Gerd war auf dem Platz einmalig und neben dem Platz stets ein bescheidener, bodenständiger, von uns allen über die Maße geschätzter Gefährt", sagte Hoeneß bei Münchner Merkur und tz. Für den früheren Bayern-Präsidenten war Müller ein Mann, "dem wir alle unendlich viel zu verdanken haben".

Müller habe seinen "Lebensweg entscheidend mitgeprägt", betonte Paul Breitner und würdigte seinen Freund voller Emotionen als "friedliebenden, positiv denkenden und immer freundlichen Mensch".

Breitner: "Gerd ist der Sockel, auf dem der FC Bayern entstanden ist"

Beckenbauer und Müller prägten zusammen mit Breitner, Hoeneß, Sepp Maier oder Franz "Bulle" Roth eine Ära - wobei Müller wegen seiner unzähligen Tore immer ein bisschen über allen stand. "Gerd Müller war für mich der größte Fußballer meines Lebens. Gerd ist der Sockel, auf dem der große FC Bayern unserer Tage entstanden ist", schrieb Breitner in der tz.

Die alten Kumpels besuchten ihren Gerd auch immer in seinem Pflegeheim im Süden Münchens und demonstrierten so ihre Verbundenheit. Breitner bedankte sich deshalb auch bei Müllers Frau Uschi, "dass ich ihn gerade auch in seinen letzten Jahren im Heim begleiten durfte. Bis zuletzt konnte ich ihm noch nahe sein." Uschi Müller will "ja eine Beisetzung im ganz kleinen Kreis", verriet "Bulle" Roth: "Ich hoffe aber, dass wir doch alle auf die Beerdigung gehen können." Um von ihrem Kumpel gebührend Abschied zu nehmen.