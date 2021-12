Gerd Müller: Leiser Abschied einer ewigen Legende

Es war ein leiser Abschied, der bei aller Tragik dennoch irgendwie zu ihm passte. Gerd Müller war immer der stille, schüchterne und bescheidene Star gewesen. Während die Weggefährten Franz Beckenbauer oder Uli Hoeneß nach der Karriere über Jahrzehnte im Rampenlicht blieben, scheute Müller die Öffentlichkeit. Seit 2015 lebte der an Alzheimer erkrankte Ex-Profi im Pflegeheim. Dort kämpfte der ewige Torjäger seinen letzten, aussichtslosen Kampf - gegen Alzheimer, gegen das Vergessen.

Am 15. August verstarb Müller und Deutschland verlor den besten Torjäger, den das Land je hatte. 523 Tore erzielte Gerd Müller im Trikot des FC Bayern, für den Verein, dem er seine gesamte Karriere treu blieb. 365 davon in der Bundesliga. So viele wie kein anderer Fußballer vor und nach ihm.

Gerd Müller - "Der wichtigste Spieler in der Geschichte des FC Bayern"

Das hatte man bis zu diesem Jahr auch über zwei Rekorde gesagt, die eigentlich für die Ewigkeit bestimmt waren, bis Robert Lewandowski die Marke knackte die Müller einst gesetzt hatte: 40 Tore in einer Saison, 42 Bundesligatore in einem Kalenderjahre. Beide Rekorde übertraf der Pole mit einem einzigen Tor.

Seine Verdienste bleiben: "Ohne die Tore vom Gerd wären wir noch immer in unserer alten Holzhütte an der Säbener Straße", mit diesen Worten würdigte dessen Mitstreiter Franz Beckenbauer einst die Verdienste des "wichtigsten Spielers in der Geschichte des FC Bayern".

Gerd Müller der Titelsammler

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer erklärte: "Er war einer der Allergrößten und hinterlässt uns ein Vermächtnis." Vier Deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, drei Siege im Europapokal der Landesmeister - wegen Müllers Toren wurde der FC Bayern zu der Titelmaschine, die er heute ist.

"Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.“ Herbert Hainer

Und auch für die deutsche Nationalmannschaft traf der "Bomber der Nation" wie am Fließband. 68 Tore in 62 Spielen. Das wichtigste: Das Siegtor im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande. Und auch beim EM-Sieg war Müller mit zwei Toren im Finale gegen die Sowjetunion maßgeblich beteiligt.