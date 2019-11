Gerd Müller - der "Bomber" der Nation

Die Karriere als Fußballstar beginnt im Jahr 1964, als Müller vom TSV Nördlingen zum FC Bayern München wechselt. Und das, obwohl Trainer Tschik Čajkovski eigentlich gar nichts mit dem kleinen und gut genährten Spieler anzufangen weiß. "Was soll ich mit einem Gewichtheber?", soll er gefragt haben. Doch wenig später revidiert der Coach seine Meinung und tituliert Müller liebevoll als "kleines dickes Müller." Kein Wunder, der Stürmer erzielt gleich in seiner ersten Saison in 26 Spielen 33 Tore.

"Von Anfang an, hatte ich beim Fußball spielen eine ganz besondere Leidenschaft: selber Tore zu schießen." Gerd Müller in seinem Buch "Tore entscheiden"

Müller immer noch Bundesliga-Rekordtorschütze

Bis zu seinem Karriereende sollten es für den siebenmaligen Torschützenkönig der Bundesliga 365 Treffer in 427 Bundesligaspielen werden. Sein wichtigster Torschuss ist und bleibt aber sein Treffer zum 2:1 gegen die Niederlande im WM-Finale 1974, mit dem er der Nationalmannschaft den zweiten Weltmeistertitel nach 1954 sichert.

Müller wird aber nicht nur Weltmeister und im Jahr 1972 Europameister. Viermal hält er die Meisterschale in den Händen, viermal reckt er den DFB-Pokal in die Höhe. Von 1974 bis 1976 holt er mit dem FC Bayern zudem dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister, 1976 wird er Weltpokalsieger. Im Februar 1979 spielt er zum letzten Mal für den FC Bayern. Der damalige Trainer Pal Csernai stuft den "Bomber der Nation" als nicht gut genug ein. Müller kehrt dem Rekordmeister den Rücken und wechselt in die USA zu den Fort Lauderdale Strikers.

Gerd Müller - Bilder seiner Karriere