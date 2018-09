Gerd Klaus nicht mehr sportlicher Leiter des FC Schweinfurt 05

"Gerd Klaus hat über viele Jahre Großes für den FC 05 geleistet." Markus Golf, Geschäftsführer des 1. FC Schwinfurt 05

Gerd Klaus hatte den FC Schweinfurt 05 im Juli 2012 als Trainer übernommen. Er führte den Fußballverein von der Bayernliga Nord in die Regionalliga Bayern und machte ihn dort zu einer der Spitzenmannschaften. Zudem führte er den FC Schweinfurt 05 zwei Mal in den DFB-Pokal. In der Saison 2018/19 wechselte er vom Amt des Trainers in das des sportlichen Leiters.

"Klaus übernimmt nun die Verantwortung für einen Fehler, der in seinen Aufgabenbereich fällt, deswegen ist aber alles Andere nicht plötzlich vergessen." Markus Golf, Geschäftsführer des 1. FC Schwinfurt 05

Am Donnerstag hatte das Sportgericht des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) nach einem Einspruch der Würzburger Kickers entschieden, dass die Partie zwischen dem FC Schweinfurt 05 und den Würzburger Kickers am 12. September, die 3:1 für den FC Schweinfurt 05 ausging, mit 0:2 zu Gunsten der Würzburger Kickers gewertet wird. Für die Begegnung hatte der FC Schweinfurt 05 zu wenige U23-Spieler in seinem Kader gemeldet.