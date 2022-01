Georg Hackl: "Olympia-Verschiebung wäre sinnvoll gewesen"

Ohne Zuschauer und mit übertrieben restriktiven Hygienemaßnahmen sowie einer unheimlichen Gesichtserkennungssoftware: Diese Olympischen Spiele in Peking 2022 findet Hackl mehr als suspekt.

Pinkelflasche statt Toilettengang und weggesperrte Koffer

"Wenn man bei der Anfahrt im Bus signalisiert, dass man auf die Toilette muss, wird einem eine Pinkelflasche in den Bus hineingereicht", schimpft der 55-Jährige. Erst am dritten Tag bekomme man dort seinen Koffer. Kleidungswechsel sei bis dahin so gut wie unmöglich. "Einfach chinesisch" findet er diese Vorschriften, die die Coronagefahr eindämmen sollen, aber zur Hygienefalle werden.

Hackl: "Warum nicht verschieben"? Im Sommer ging das ja auch!

Angesichts dieser Umstände versteht Hackl die olympische Welt nicht mehr: "Die Sommerspiele konnten verlegt werden, warum nicht die Winterspiele? In einem Jahr bin ich der Meinung, da würde das Ganze viel fairer ablaufen können, als jetzt", schimpft der Urbayer. Dann hofft er, dass die Pandemie besser in Griff gekommen sei.

Olympische Spiele im totalitären Land: Lückenlose Überwachung

Generell stellt Hackl auch die Frage, ob man die Olympischen Spiele überhaupt in solch "totalitäre Staaten wie China" vergeben muss. Und das nur, weil viele demokratische Länder die Ausrichtung Olympischer Spiele ablehnen. Deshalb sollte man den Grund für diese Ablehnung herausfinden.

Sonst bleibt es wie in China. "Dort wirst du lückenlos überwacht" mit dieser Gesichtserkennungssoftware, erzählt Hackl. Als Beweis beschreibt er ein Experiment: "Aus Gaudi haben Athleten dort einmal die Kameras verdreht, binnen fünf Minuten waren die Sicherheitskräfte da", sagt Hackl.

Hackls Erlebnisse aus Winterspielen "in China nicht zu haben"

"Die Erlebnisse, die ich bei Olympia hatte, werden die Sportler in China nicht haben", lautet sein trauriges Fazit. In seiner aktiven Karriere gewann der Mann vom Königssee drei olympische Gold- sowie zwei Silbermedaillen im Einsitzer.

Bei den Olympische Spielen handle es sich um ein Event, bei dem "sich die besten der Welt messen wollen", so Hackl. Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit den Sicherheits- und Hygienevorschriften in China, sei das für die Winterspiele in Peking keinesfalls sichergestellt.