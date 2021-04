Genervter Flick will nur noch übers Sportliche reden

Viel Lob für Gegner Union

Er habe in den eineinhalb Jahren, seit er im Amt sei, diese Mannschaft entwickelt. Jeder wisse, dass die Mannschaft der vergangenen Saison eine höhere Qualität gehabt habe. Trotzdem sei man in der Bundesliga vorne und habe auch in Paris noch "alle Möglichkeiten, das Champions-League-Halbfinale zu erreichen".

Vor dem Rückspiel am Dienstag in Paris steht aber noch die Bundesligapartie gegen den 1. FC Union Berlin an - ein Team, das Flick durchaus schätzt: "Mir gefällt die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, und die Mentalität. Es ist eine sehr laufstarke Mannschaft, die auch viel Dynamik im Spiel hat." Trainer Urs Fischer mache bei Union einen "herausragenden Job", er freue sich, ihn am Samstag wieder zu treffen.