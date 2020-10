Generationenwechsel bei Würzburger Basketballern

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg bekommen neue Eigentümer. Der bisherige Alleingesellschafter zieht sich zurück.

Das neue Gesellschafter-Team besteht aus den beiden Unternehmern Dries Jennen und Jochen Freier sowie der Sprintis Basketball GbR, gegründet von Christian Schenk und Holger Heusinger. Dries Jennen und Jochen Freier halten ab sofort je ein Drittel der Anteile der Sport und Event Würzburg Baskets GmbH, ein weiteres Drittel verantwortet die Sprintis Basketball GbR.

Bernd Freier zieht sich zurück

Bernd Freier, Gründer des Textilunternehmens s.Oliver, zieht sich laut Verein auf eigenen Wunsch aus der ersten Reihe der GmbH zurück. "Ich freue mich darüber, dass eine neue junge Truppe den Mut und die Power hat, die Baskets in eine gute Zukunft zu führen. Jetzt können sie zeigen, was sie draufhaben," sagt Freier.

Mit diesem Schritt unterstreicht er den schon länger durch ihn angestrebten Wandel bei den Baskets. In seiner neuen Rolle als Ehrenpräsident bleibt er dem Verein erhalten.

Klare Zukunftsvorstellungen für s.Oliver Würzburg

Die Ziele der neuen Gesellschafter sind eindeutig: "Unser oberstes Ziel ist es, s.Oliver Würzburg erstklassig und wirtschaftlich solide zu halten. Unsere sportlichen Events in der s.Oliver Arena begeistern seit Jahren sehr viele Menschen und sind ein wichtiger Standortfaktor für die Region Mainfranken", betont Dries Jennen. Der Belgier ist Bernd Freiers Schwiegersohn und als Unternehmensberater tätig. Zugute komme dem Club in der aktuellen Situation auch, dass er im Moment schuldenfrei ist. "Dieses solide wirtschaftliche Handeln der letzten Jahre wird auch in dieser, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie schwierigen Saison und in der weiteren Zukunft ein grundlegender Pfeiler für die Baskets sein" so Dries Jennen weiter.

Neue Dynamik durch Wechsel

Durch den Wechsel an der Spitze der GmbH soll eine neue Dynamik im Club entstehen. "s.Oliver Würzburg wird weiterhin ein Club bleiben, mit dem sich die Fans identifizieren können und mit dem man sich in guten wie in schlechten Zeiten verbunden fühlt – nahbar und sympathisch", betont Jochen Freier: Genau dafür biete die veränderte Gesellschafterstruktur Chancen und bringe eine neue Dynamik.

s.Oliver bleibt weiter Hauptsponsor

Das Unternehmen s.Oliver bleibt auch nach dem Wechsel an der Spitze der GmbH Hauptsponsor von s.Oliver Würzburg, verkündet der Verein. Ein zweijähriges neues finanzielles Engagement sei kürzlich unterzeichnet worden – die finanziellen Unterstützungen seitens des Sponsors seien nur leicht gesunken, teilt der Verein mit.