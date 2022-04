Gemischte Bilanz: Ein Jahr Weinzierl beim FC Augsburg

Egal was die Augsburger nach Weinzierls Abgang 2016 nach vier Jahren FCA auch versucht hatten, es hatte wenig richtig gut funktioniert. Es blieb die Erinnerung an die Europapokal-Teilnahme unter Weinzierl, die in der Saison 2015/16 unter dem Hashtag "keine Sau" in die Klub-Annalen eingegangen war.

Weinzierl: Rückkehr zum FCA "wie ein nach Hause kommen"

Dementsprechend war es vor einem Jahr auch ein gegenseitiges Aufatmen, dass man am 26. April 2021 wieder zusammenarbeiten konnte. "Für mich war es wie ein nach Hause kommen", sagte der Rückkehrer damals. Er habe das Weggehen "bereut". Seine zwischenzeitlichen Stationen auf Schalke und beim VFB Stuttgart waren nicht von Erfolg gekrönt.

Erster Klassenerhalt gesichert

Die Ausgangsposition bei seinem Einstand in der laufenden Saison 2020/21 war Rang 13 und vier Punkte Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Mit einem Sieg in drei Spielen gelang dem Coach aber der Klassenerhalt.

Misslungener Saisonauftakt nach Handicaps in der Vorbereitung

Doch auch zu Beginn der neuen Saison ging es gleich wieder in den Tabellenkeller. Mit nur einem Sieg in den ersten neun Spielen hing der FCA in der Gefahrenzone fest. "Uns ist lange nachgehangen, dass wir einfach schlecht in die Saison gestartet sind", erklärte Augsburgs Manager Stefan Reuter im Rückblick. Das hänge aber "mit Verletzungen aus der vergangenen Saison zusammen und mit Belastungen durch Turniere in der Sommerpause".