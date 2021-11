Gelungener Auftakt der Bobpiloten um Lochner und Co.

Bild

Die deutsche Bob-Piloten sind in Topform. Beim Auftakt in die Olympia-Saison holten sie in Innsbruck im Zweier und im Vierer einen Doppelsieg. Johannes Lochner vom Königssee musste nur seinem DSV-Kollegen Francesco Friedrich Platz eins überlassen.

