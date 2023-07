Gelungen: Gottesdienst zum Saisonauftakt im Fürther Ronhof

Dann nimmt der Gottesdienst Fahrt auf. Während der Predigt von Pfarrerin Stefanie Schardien grätscht ein "nörgelnder Fanrüpel" dazwischen, standesgemäß mit grün-weißem Trikot, Sonnenhütchen und angeklebter blonder Langhaarfrisur. "Gottesdienst im Stadion, und nicht einmal ein Ausschank ist offen", pöbelt er die Pfarrerin an. Diesen Ball nimmt diese gekonnt auf und bringt Glaube, Hoffnung und Gottvertrauen für Christen und Fans auf den Punkt. Letztendlich gibt dann auch der demaskierte Comedian und Präsident der Spielvereinigung, Volker Heißmann zu, dass er vor jedem wichtigen Auftritt oder Spiel ein Stoßgebet zum Himmel schickt, "und dann geht es mir besser".

Neue Wege in der Gottesdienstgestaltung

Der Gottesdienst mit mehr als 500 Besuchern am Ronhof ist für die Christen auf der Tribüne noch kein Heimspiel, aber ein gelungener Auftakt für neue Gottesdienstformen. Viele freuen sich, im Gottesdienst ihr grün-weißes Trikot zu tragen, sogar mitten im Posaunenchor. Besucher Horst Lenski machte besonders der gemeinsame Gesang im Stadion Spaß, „"wir waren aber alle noch ein bisschen gebremst, aber es war ganz schön." "Kirche muss viel mehr in die Öffentlichkeit, sich zeigen, dass sie nicht so abgehoben ist, kein frömmelnder Gebetskreis“, ergänzt Christiane Scheer. Und dafür seien viele gekommen, obwohl kaum Werbung für den Gottesdienst gemacht worden sei im Vorfeld.

Motivierte Ehrenamtliche – auch der Geschäftsführer wirkt mit

Nach diesem Auftaktmatch am Ronhof gehen die Macherinnen und Macher zuversichtlich vom Feld, die Pfarrerin Stefanie Schardien gibt gleich ein Interview auf dem Platz, mit einem grün-weißen Fanschal statt der Stola um den Hals. Sie freut sich vor allem über den Zuspruch im Vorfeld, "ich hatte ganz viele Ehrenamtliche, die mitmachen wollten, die Jugendlichen. Ich hatte noch nie so schnell Antworten, als ich gefragt hatte, wer will mitmachen. Also wenn die Spielvereinigung wieder Lust hat – wir sind da", betont sie.

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinden kamen gerne auf Einladung der SpVgg Greuther Fürth. Der Geschäftsführer des Bundesligazweitligisten, Holger Schwiewagner, wirkte selbst bei der Gottesdienstgestaltung mit. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Gottesdienst zum Saisonauftakt in Fürth im nächsten Jahr wohl in die Verlängerung gehen wird.