Gelingt dem FC Augsburg ein "versöhnlicher Jahresabschluss"?

"Uns nervt es extrem, dass wir siebenmal hintereinander nicht gewonnen haben", sagte Baum: "Oberste Prämisse am Wochenende sind drei Punkte. Wir brauchen Würze im Spiel." Auch Innenverteidiger Kevin Danso stimmte mit ein: "Ich wünsche mir zu Weihnachten drei Punkte." Erst drei Spiele konnten die Schwaben gewinnen, davon nur ein Heimspiel (4:1 gegen den SC Freiburg). Nur noch ein Punkt trennt den FCA vom Abstiegs-Relegationsplatz.

"Sieg wäre für alle wichtig"

Die Mängelliste von Manuel Baum fiel dementsprechend vor dem letzten Bundesligaspiel dieses Jahres üppig aus. Mit der Punkteausbeute sei man nicht zufrieden, man habe zu wenig zu null gespielt, außerdem habe man zu viele individuelle Fehler begangen und die Chancenverwertung habe zu wünschen übrig gelassen. All das merkte der Trainer des FC Augsburg vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg an.

Und weil die Mängelliste so lang ist, und weil der FCA mit nur 15 Punkten hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist, muss gegen die Niedersachsen jetzt gewonnen werden. "Ein Sieg zum Abschluss 2018 wäre für uns alle wichtig", sagte Baum.

Augsburg wohl ohne Hinteregger

Am Sonntag wird Martin Hinteregger wegen einer Kopfverletzung nach einem Zusammenprall im Spiel gegen Hertha BSC (2:2) höchstwahrscheinlich ausfallen. Ebenfalls noch ungewiss ist ein Einsatz des Niederländers Jeffrey Gouweleeuw. Der niederländische Innenverteidiger klagte über Adduktorenprobleme, konnte aber Teile des Teamtrainings absolvieren. "Bei ihm schaut es besser aus", sagte Baum. Offensivmann Caiuby musste wegen einer Knieblessur auf das Mannschaftstraining verzichten.