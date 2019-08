Gelenkfit-Tipps von Professor Fink, dem Sportarzt der Stars

"Bergauf ist gut, bergab ist problematisch", sagt Medizin-Professor Christian Fink zu seinem Wanderratgeber "Gelenkfit in die Berge". Fink, der in der Sport- und Gelenkchirurgie in Innsbruck arbeitet, ist einer der gefragtesten Operateure bei Knieverletzungen von Ski- und Fußballprofis wie zuletzt bei Leroy Sané oder Felix Neureuther.

Bergwanderern will Professor Fink bei Problemen mit den Kniegelenken durch praktische Übungen helfen. Menschen mit Arthrose oder einem neuen künstlichen Kniegelenk soll der Weg in die Berge wieder schmackhaft gemacht und erleichtert werden.

Wanderer mental besser drauf und ausdauernder

Im Fitnessmagazin-Gespräch verweist der Mediziner auf die wirkungsvollen Trainingseffekte des Bergauf-Wanderns: Die Schritte hinauf sind ein effizientes Muskeltraining, das neben den Gelenken auch die Rückenmuskulatur stärkt und zudem noch mental beflügelt.

Fink hat das mit einer Kontroll-Gruppe wissenschaftlich nachgewiesen. Mit dem Ergebnis: "Die Wanderer waren in allen Aspekten besser. Die waren mental besser drauf. Sie waren auch stärker, kräftiger und ausdauernder", erklärt Fink.

Je steiler, desto besser

Die positiven Effekte werden noch verstärkt, wenn man beim Bergwandern folgende Formel beherzigt: Je steiler rauf, desto kleiner die Schritte und desto kleiner die Gelenk-Belastung. Das bedeutet für die Tourenplanung: Bergauf am besten zu Fuß und bergab mit der Bahn - nicht umgekehrt.

Falls man auch bergab auf die Bahn verzichtet, dann Stöcke benutzen, nicht zu schnell gehen und die flachsten Weg-Varianten wählen. Als gelenkschonende Routen empfiehlt der Innsbrucker beispielsweise seine Hausberge: Seegrube, Mutterer Alm oder den Patscherkofel-Zirbenweg.

Buch-Tipps