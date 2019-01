Geldstrafe: Vergoldetes Steak kommt Ribéry teuer zu stehen

Einladung vom Starkoch

Es gebe keinen besseren Start in das Jahr als eine Prise Salz und einen Besuch bei seinem türkischen Bruder, schrieb der Franzose am Freitag dazu. Der "türkische Bruder" ist der Starkoch Nusret Gökce. Er soll den Fußballer zu dem edlen Stück Fleisch in seinen Gourmettempel Nusr-Et in Dubai eingeladen haben. Ribéry machte in der Stadt mit seiner Familie Urlaub, bevor es mit dem FC Bayern ins Trainingslager nach Katar ging.

Shitstorm gegen Ribéry bricht los

Die Resonanz auf das Video war gewaltig. Während ihm viele Fans einen "Guten Appetit" wünschten, bezeichneten Kritiker die Aktion als "dekadent", "unsensibel" und "großspurig". Vor allem in Frankreich stieß das Luxusessen vielen sauer auf. Viele Kommentare waren dabei eindeutig unter der Gürtellinie.

Ribéry schlägt verbal zurück

Ribérys Reaktion auf den Shitstorm fiel ebenso drastisch aus: er setzte zu einer langen Wutrede an - obszöne Beleidigungen inklusive. Auf seinem offiziellen Twitter-Account hieß es in französischer Sprache: "Lass uns beginnen mit den Neidern, den Hassern, die sicher durch ein löchriges Kondom entstanden sind. F*** Eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum."

Der 35-Jährige ging auch auf die Medien los. Wenn er Geld spende, werde darüber nicht berichtet. Wo und wie er seinen Urlaub verbringe, sei dagegen schon Thema. Dass er die Berichterstattung selbst auslöste, indem er das Video postete, erwähnte er nicht.