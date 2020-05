"Geisterspiele sind quasi eine wissenschaftliche Studie"

Sörgel: "Geht weit über Geisterspiele hinaus"

"Denn was haben wir hier? Wir haben hier eine definierte Population, etwa 1.800 Spieler und das Umfeld. Die werden ständig getestet. Man weiß, wo sie sich aufgehalten haben, sie dürfen ja nicht mal Türklinken anfassen", so Sörgel weiter: "Ein sehr extensives, hygienisches Projekt. Und das ist im Ergebnis dann etwas, was weit über die Geisterspiele hinausgeht."

Einerseits seien die bevorstehenden Geisterspiele zwar aus finanzieller Sicht wichtig für die DFL. Aber man müsse auch sagen: "Ja, aber auch die Wissenschaft und letzten Endes die Gesellschaft profitieren von den Ergebnissen dieser Geisterspiele. Ich sage in Klammern: dieser wissenschaftlichen Studie."

"Ich bin sehr optimistisch, dass das eine tolle Geschichte wird für uns in der Wissenschaft, in der Medizin und in der Gesellschaft im Ganzen." Fritz Sörgel im BR-Interview