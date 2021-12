Geisterspiele: Profiklubs zwischen Einsicht und Verärgerung

Basketball: Oberfrankenderby ohne Fans

Auch die Vereine in den Hallensportarten müssen erneut bluten: "So unerfreulich also die erneute Zuspitzung der Lage ist, so zuversichtlich sind wir, dass die nun verfügten Beschränkungen bald wieder weichen können", schreiben die Bayern-Basketballer in einem offenen Brief an ihre Fans. "Dafür erforderlich ist aber ganz offensichtlich ein kollektives, verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Gesellschaft und der Gesundheit von uns allen."

Verärgerung in Bamberg: "Mehr als enttäuschend"

Besonders ärgerlich ist die neue Verordnung für Basketball-Bundesligist Brose Bamberg: Am Samstag steht das Derby gegen medi Bayreuth an, in dem der neue Headcoach Oren Amiel seine Premiere auf der Trainerbank feiert. "Die Verordnung ist für uns mehr als enttäuschend", sagte Pressesprecher Thorsten Vogt gegenüber BR24 Sport. "Ganz ehrlich: Beim Profifußball hat man's ja noch einigermaßen verstanden. (...) Aber die verschärften Zugangsregeln, die wir bislang hatten - also 2GPlus, FFP2-Maskenpflicht, Abstandspflicht und dazu nur maximal 25 Prozent Auslastung - die würden für uns nach wie vor ausreichen, zumal diese auch im Kulturbetrieb nach wie vor Geltung haben."

Vogt sagte weiter, man habe den Eindruck, am Sport werde ein Exempel statuiert. Man werde sich der Verordnung aber zwangsläufig fügen. Es bleibe die Hoffnung, dass erstmal nur das Heimspiel gegen Bayreuth betroffen sein wird.