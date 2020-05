Geisterspiele: Pappfiguren statt Fans

Die Aktion heißt "Sei dabei - Trotzdem!" Sie sorgt dafür, dass Mönchengladbach-Fans am 23. Mai zumindest mit ihrem Foto beim nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dabei sein können. 12.000 Pappfiguren wurden bereits bestellt. Wer mit seinem Foto dabei sein möchte, muss dafür 19 Euro bezahlen.

"Also, die Mannschaft ist wirklich sehr begeistert. Sie ist natürlich traurig darüber, dass es keinen Sound gibt. Aber es liegt auch daran, dass keine echten Fans da sind. Ich kriege sehr viele Nachrichten oder Anrufe von Spielern, die sich bedanken oder vielleicht auch ihre eigenen Pappen bestellen wollen." Ingo Müller Andersohn, Initiator und Mitglied des Fansprojekts

Kritik: "Furchtbare Aktion"

Die Aktion kommt nicht bei allen gut an. "ProFans"-Vertreter Sig Zelt findet so etwas "furchtbar: Damit wird dem Fußball der letzte Rest an Authentizität genommen."