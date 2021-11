Geisterspiele, Impfpflicht, 2G - Corona-Debatte wird intensiver

26.000 Zuschauer verfolgten am Freitagabend die Niederlage des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg live vor Ort. Es dürfte für lange Zeit das letzte Mal ein ausverkauftes Stadion in Bayern gewesen sein.

Angesichts rasant steigender Coronazahlen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuvor am Nachmittag angekündigt, dass der Freistaat die Zugangsbeschränkungen für Kultur- und Sportveranstaltungen verschärfen wird.