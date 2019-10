Geisenberger-Pause bringt Chancen für drei Juniorinnen

Völlig überraschend stehen drei Nachwuchsfahrerinnen vor ihrer Premiere. "Es ist natürlich eine Riesen-Chance, jetzt im großen Weltcup mitzufahren", sagt die 20-Jährige Anna Berreiter vom RC Berchtesgaden. Die 19-Jährige Cheyenne Rosenthal aus Winterberg ist auch "gespannt, was kommt". Die für den RRC Altenberg startende 20-Jährige Jessica Tiebel ist die Dritte im Bunde.

Bundestrainer Loch: "Etwas demütiger werden"

Bundestrainer Norbert Loch ist klar, dass nicht gleich eine der jungen Damen in die Rolle der Topfahrerin treten kann. Nach der Karriere-Pause Geisenbergers müsse das Team "etwas demütiger werden".

Rennrodelcoach Hackl: "Noch ein bisserl üben"

Auch Rennrodeltrainer Georg Hackl sieht noch einen langen Weg vor sich: "Natürlich müssen wir schon noch ein bisserl üben", sagt er und ergänzt: "Dass man auf ein Niveau von Natalie Geisenberger kommt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen geschehen". Trotzdem sollen die Nachwuchsfahrerinnen durch kontinuierliche Arbeit an die Weltspitze herangeführt werden. In einem Monat geht es für die drei Juniorinnen in die heiße Phase. In Innsbruck finden dann die ersten Rodelwettbewerbe der Saison statt.